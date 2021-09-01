Güncel altın fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyor. 1 Eylül Çarşamba günü güncel piyasalarda gram altın 483,53 TL'den işlem görürken çeyrek altın 789,78 TL'den satışa sunuluyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? yatırımcıların ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. İşte 1 Eylül 2021 altın fiyatlarında son durum...