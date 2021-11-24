Son dakika: 1 Euro kaç TL oldu? Euro kuru ne kadar? Güncel Euro kuru hesaplama

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen Euro kuru yükselişini sürdürüyor. 24 Kasım Çarşamba günü güncel Euro kuru 14,81'i test etti.

1 EURO KAÇ TL?

Rekora giden yükseliş önceki akşam başlamıştı. Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son indirimle beraber faiz ile yüzde 19.89'luk manşet enflasyon arasındaki makas da iyice açıldı. Son Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde aralık ayında bir faiz indirimine daha kapının açık bırakılması da kuru etkiliyor. Metinde "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir" ifadeleri yer almıştı.