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        Haberler Televizyon 1 EKİM REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sonuç sıralaması: Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star

        Reytinglerde pazar yarışı! 1 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama

        1 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 08:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:23
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        • 1

          Reyting sonuçları 1 Ekim Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 1 Ekim reyting sonuçları:

        • 2

          1 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 YARGI

          2 KIRLI SEPETI

          3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

          5 YARGI (OZET)

          6 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL

          7 KIRLI SEPETI (OZET)

          8 KIM MILYONER OLMAK ISTER

          9 KANAL D ANA HABER

          10 SHOW ANA HABER

        • 3

          1 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 YARGI

          2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          3 YARGI (OZET)

          4 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL

          5 KIRLI SEPETI

          6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU

          7 KIM MILYONER OLMAK ISTER

          8 KANAL D ANA HABER

          9 COK GUZEL HAREKETLER 2

          10 ATV ANA HABER

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
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