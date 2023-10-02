Reytinglerde pazar yarışı! 1 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
1 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...
- 1
Reyting sonuçları 1 Ekim Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, Kirli Sepeti ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
1 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız.
- 2
1 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
- 3
1 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
-