Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 318.663'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 8.195 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 1 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
1 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
30 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, vaka sayısı 317 bin 272, vefat sayısı 8 bin 130 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 30 bin 638, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi azalarak 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 97 bin 529'a yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 80 bin 472 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 225 bin 763'e çıktı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 187 bin 825'e ulaştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, küresel çapta günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 863 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 863 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 142 bin 921’e, vaka sayısı da 32 bin 58 artarak 4 milyon 777 bin 522’ye yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 979 bin 519 vaka ve 35 bin 391 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 135 bin 88 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
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