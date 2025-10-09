Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 1. Dönem ortak sınav tarihleri 2025-2026! Ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?

        1. Dönem ortak sınav tarihleri! Ortak sınavlar ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. ve 2. dönem ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Türkiye genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak, konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak. Farklı branş ve sınıf düzeylerinde örnek oluşturması açısından "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı. Peki, "Ortak sınav ne zaman?" İşte 1. Dönem ortak sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 19:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:29
          Ortak sınav tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İl ve ilçe geneli olarak yapılması planlanan ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulacak. Ortak sınav, komisyon tarafından hazırlanan çoktan seçmeli (4 seçenekli) olarak uygulanacak. Puanlama ise 100 üzerinden ve her bir soru 5 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, "Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflar sınava girecek?" İşte detaylar...

          ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihlerini duyurdu.

          Açıklamada, ülke geneli ortak yazılı sınav takvimine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

          "Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te, 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da, 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak. 2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da, 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

          ORTAK SINAV NEDİR, NASIL OLACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" düzenleyecek.

          ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

          Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

          Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak

