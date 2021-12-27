Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre kapasite kullanımı aralıkta yüzde 78,7'ye yükselirken Reel Kesim Güven Endeksi aynı dönemde 106,1'e geriledi.
Günün geri kalanında yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
27 ARALIK DOLAR KURU
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 11,42 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 azalışla 10,9914'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,9 artışla 11,4200 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 5,3 değer kazanarak 12,9250'den, sterlin/TL yüzde 3,6 yükselişle 15,2840'tan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.
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