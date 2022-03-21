1 dolar kaç TL ediyor? Dolar kuru bugün ne kadar? 21 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

FED'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları ardından dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. Gün içinde en yüksek 14,84 olan dolar kuru güne %0,30 yükseliş ile başladı. İşte, dolar kurunda son durum...

21 MART 2022 DOLAR KURU

21 Mart Pazartesi saat 09.45 itibarıyla 1 dolar 14,83 liradan işlem görüyor.