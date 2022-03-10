1 dolar kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 10 Mart dolar kuru canlı takip sayfası

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. 10 Mart Perşembe dolar kuru ve piyasalarda son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yatırımcılar 10 Mart dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL sorusuna yanıt arıyor. İşte, 10 Mart güncel dolar kuru...

10 MART 2022 DOLAR KURU

10 Mart Perşembe saat 15:30 itibariyle 1 dolar 14,82 liradan işlem görüyor.