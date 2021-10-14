'1 Başka Güzel'de sürprizlerle dolu bir gün

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Show TV'nin sevilen programı '1 Başka Güzel'de mücadele ruhu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar "annemin gardırobundan" konseptiyle podyumda yarıştılar. Yarışmacılar giydiği parçalarla izleyiciye ve jürilere nostaljik anlar yaşattı.

Eleme gününe yaklaşırken güzellere sürpriz vardı. Yarışmacıların annelerinden gelen destek mesajları duygusal anlar yaşattı. Çarşamba günü, Selver ve Ebrar’ın arasında yaşanan gerginlik bugün itibariyle son buldu. Jürinin oy birliğiyle, mavi takımdan Selver diskalifiye oldu.

Podyumdaki üzücü haberin ardından, şırdancı Mehmet Usta’nın gelişi keyifleri yerine getirdi. Yarışmacılar yarışırken yaptığı çiğ köfteye dayanamayan Selin Ciğerci kendini Mehmet Usta’nın yanında buldu. Tarzlar yarışırken çiğ köfteler yenildi, sohbetler edildi.

'1 Başka Güzel' yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Show TV'de!