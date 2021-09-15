'1 Başka Güzel'de renk cümbüşü!

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Şıklık yarışının podyumda ve sokakta aynı anda devam etmesi 1 Başka Güzel izleyicilerini hem heyecanlandırdı hem de gülümsetti.

İşte sokak düellosundan heyecan dolu anlar;

Jürinin seçimleriyle 7 altın sahibi olan kırmızı takım günün kazananı oldu.

Günün kazanan takımı;

'1 Başka Güzel' yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'te Show TV'de!