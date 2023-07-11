1 ay geçti ama Redmond'dan yanıt yok!
Sezonun bitmesinden bu yana 1 ayı aşkın bir süre geçti ama Beşiktaş, Nathan Redmond'dan hala olumlu ya da olumsuz bir dönüş alamadı
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Beşiktaş, sözleşmesi noktalanan ve serbest durumda bulunan Natha Redmond'dan yanıt bekliyor.
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İngiliz yıldız, hamile olan eşinin İngiltere'ye dönmek istediğini öne sürerek kararını doğum sonrasında vereceğini iletmişti. Ancak beklenen doğum geçen hafta gerçekleşse de Redmond'dan hala yanıt gelmedi.
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Hafta sonu bildirmesi gereken kararı, hafta başına bırakan Redmond, 1 ayı aşkın bir süredir siyah-beyazlıları bekletirken yanıtı da merak konusu oldu.
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Siyah-beyazlılar, Redmond'ın alternatifi için de bir yandan çalışmalarını sürdürüyor.