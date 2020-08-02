1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



1 Ağustos Cumartesi tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklandı. İşte dünün reyting sonuçları...