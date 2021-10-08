1,5 yaşındaki Türk çocuğu, Japonya'da reklam yüzü oldu

Türk bir baba ve Japon bir annenin çocuğu olarak Japonya’da dünyaya gelen Hayato Ersoy, henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen birçok moda markasının reklam çekiminde ve dergilerde model olarak yer buldu.
ÇEKİMLERİN ARANAN YÜZÜ
2020 yılında dünyaya gelen Hayato, ilk profesyonel çekimini henüz 6 aylıkken yaptı. Başkent Tokyo'daki çocuk mankenlik ajansları sayesinde reklamların aranan ismi oldu.
Dünyaca ünlü Japon hazır giyim markalarının mankenliğini yapan minik Hayato, ülke genelinde faaliyet gösteren dergilerin de tanıtım yüzü oldu.
BABA ERSOY: MELEZ ÇOCUKLAR JAPONYA'DA İLGİ GÖRÜYOR
Oğlunun 1,5 yaşında bu denli popüler olmasına kendisinin de şaşırdığını belirten Burak Ersoy, melez çocukların Japonya’da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ersoy, "Tüm yabancı arkadaşlarım, çocuğum olursa model olabileceğini söylemişti ancak inanmamıştım. Hayato doğunca mankenlik ajanslarına kaydolduk. Gördüğümüz talep karşısında şaşkına döndük. Japonlar Hayato'nun gözlerinin çok büyük olduğunu düşünüyor ve bu Japonya’da özenilecek bir özellik. Sanıyorum ki bu sebeple ilgi gördü" ifadelerini kullandı.
"KOVİD-19 NEDENİYLE PEK ÇOK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİK"
Minik Hayato için tüm çekim taleplerine cevap veren anne Haruka Ersoy ise Kovid-19 nedeniyle birçok teklifi geri çevirmek zorunda kaldıklarını belriterek, "Tam ardı ardına çekim taleplerinin geldiği bir ortamda Kovid-19 salgını tehlikeli boyutlara ulaştı. Oğlumuza virüs bulaşır endişesiyle birçok ajans ve markanın teklifini geri çevirdik. Ancak salgının iyiye gitmesinin ardından talepleri yeniden değerlendireğiz. Hayato, ileride ünlü olsun diye bir beklentimiz yok. Sevdiği işi yapsın ve mutlu olsun istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!