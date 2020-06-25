1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - NİĞDE

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmada uyuşturucu madde temin edeceği değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin kaldıkları evde narkotik köpeğiyle yapılan aramada lavabonun altına gizlenmiş 1 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ve mouse şeklinde hassas terazi ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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