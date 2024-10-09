TEB

TEB, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

Cepteteb.com.tr ve CEPTETEB Mobil Dijital İhtiyaç Kredisi kampanyası, cepteteb.com.tr adresinden ve CEPTETEB Mobil üzerinden yapılacak başvurularda geçerli olup, %0’dan başlayan faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vade ile sigortalı olma koşulu ve Findeks notunun 1879 ve üzerinde olan yeni müşteriler için geçerlidir.

Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.